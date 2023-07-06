Балицкий сообщил об усилении безопасности отработанного топлива на ЗАЭС

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в четверг, 6 июля, сообщил, что безопасность отработанного топлива на Запорожской АЭС усилена, всё залито бетоном, установлена дополнительная защитная стена, заверенная Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Балицкий в четверг посетил ЗАЭС вместе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Они пообщались с сотрудниками станции. По словам врио губернатора региона, работа проводится штатно, радиационный фон в норме.

Он заверил, что российские силы надежно защищают безопасности на территории Запорожской АЭС.

«Конечно, мы учитываем все возможные риски, которые несет сторона противника. Усилена безопасность хвостохранилища, всё залито надежным слоем бетона и постоянно контролируется уровень радиационного фона. Установлена дополнительная защитная стена, которая заверена печатями МАГАТЭ», — написал Балицкий в Telegram-канале.

Ранее, 22 июня, украинский президент Владимир Зеленский сообщил о якобы получении от Службы безопасности Украины (СБУ) информации об изучении российской стороной сценария «террористического акта с выбросом радиации» на ЗАЭС. Он призвал страны обратить внимание на это. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью такие обвинения в адрес Москвы.

После этого заявления, 29 июня, советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа призвал предпринять дополнительные меры для защиты станции, так как заявление Зеленского может быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт.

5 июля Песков выразил мнение, что на Запорожской АЭС велика угроза диверсий со стороны киевского режима.

ЗАЭС находится в Энергодаре, является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомных электростанций в Европе. Объект перешел под контроль РФ после проведенного референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. С начала сентября прошлого года за станцией наблюдают члены МАГАТЭ.