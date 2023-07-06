Реклама
Прямой эфир
Мир
Небензя раскритиковал приглашение Украины на заседание СБ ООН по иранской сделке
Мир
На Украине призвали переименовать суды с русскими и советскими названиями
Общество
Член банды Басаева получил 13,5 года колонии за нападение на военных в 2000 году
Происшествия
Гладков сообщил о срабатывании ПВО над Белгородом
Мир
Небензя назвал комичными «доказательства» применения иранских дронов на Украине
Мир
Глава МИД Венгрии заявил об ультиматуме Киеву по поставками вооружения
Мир
Балицкий сообщил об усилении безопасности отработанного топлива на ЗАЭС
Общество
Больные менингитом сотрудники OZON находятся в удовлетворительном состоянии
Общество
Следователи начали проверку после гибели двух работников Ozon на Урале
Мир
Канцелярия Эрдогана подтвердила встречу турецкого лидера с Зеленским
Общество
В Домодедово открыли новый сегмент международного терминала
Мир
Небензя назвал поставку США кассетных боеприпасов Украине очередным шагом к эскалации

Балицкий сообщил об усилении безопасности отработанного топлива на ЗАЭС

0
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в четверг, 6 июля, сообщил, что безопасность отработанного топлива на Запорожской АЭС усилена, всё залито бетоном, установлена дополнительная защитная стена, заверенная Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Балицкий в четверг посетил ЗАЭС вместе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Они пообщались с сотрудниками станции. По словам врио губернатора региона, работа проводится штатно, радиационный фон в норме.

Он заверил, что российские силы надежно защищают безопасности на территории Запорожской АЭС.

«Конечно, мы учитываем все возможные риски, которые несет сторона противника. Усилена безопасность хвостохранилища, всё залито надежным слоем бетона и постоянно контролируется уровень радиационного фона. Установлена дополнительная защитная стена, которая заверена печатями МАГАТЭ», — написал Балицкий в Telegram-канале.

Ядерные споры: чем обернется удар по Запорожской АЭС
Восстановить работу станции возможно после прекращения обстрелов со стороны ВСУ

Ранее, 22 июня, украинский президент Владимир Зеленский сообщил о якобы получении от Службы безопасности Украины (СБУ) информации об изучении российской стороной сценария «террористического акта с выбросом радиации» на ЗАЭС. Он призвал страны обратить внимание на это. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью такие обвинения в адрес Москвы.

После этого заявления, 29 июня, советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа призвал предпринять дополнительные меры для защиты станции, так как заявление Зеленского может быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт.

5 июля Песков выразил мнение, что на Запорожской АЭС велика угроза диверсий со стороны киевского режима.

ЗАЭС находится в Энергодаре, является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомных электростанций в Европе. Объект перешел под контроль РФ после проведенного референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. С начала сентября прошлого года за станцией наблюдают члены МАГАТЭ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023