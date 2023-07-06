В Германии засняли, как молния ударила в самолет

В Германии засняли, как молния ударила в самолет

2023-07-06 19:25:10

2023-07-06 19:25:10

2023-07-06 19:25:10

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