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В Домодедово открыли новый сегмент международного терминала
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В Домодедово открыли новый сегмент международного терминала

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Львова
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В аэропорту Домодедово открыли новый сегмент международного терминала T2, рассчитанный на обслуживание 25 млн пассажиров в год. Кадры с открытия в четверг, 6 июля, публикуют «Известия».

Строительство нового терминала осуществлялось в соответствии с концепцией «под одной крышей», позволившей максимально эффективно использовать транспортный потенциал авиагавани, заявил управляющий директор аэропорта Домодедово Андрей Павлов.

Благодаря этому пассажиры смогут пользоваться сервисами всего аэровокзального комплекса, который достиг площади 500 тыс. кв. м и совокупной пропускной способности в более чем 60 млн пассажиров в год, уточнил он.

«Это делает его уникальным и самым большим единым терминалом в Восточной Европе», — заявил Павлов.

Открытие нового сегмента — это знаковый день не только для аэропорта, но и для отечественной гражданской авиации. Оно стало возможным благодаря поддержке и слаженному взаимодействию с государством и коммерческими партнерами, уточнил управляющий директор аэропорта.

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23 января пресс-служба Домодедово сообщила о завершении строительства притерминальной двухуровневой эстакады с разделением потоков. Уточняется, что пропускная способность всей развязки составляет порядка 43 тыс. автомобилей в сутки.

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