В Минобороны России сообщили о возвращении из плена 45 российских военных

Из плена на Украине в Россию вернулись 45 российских военнослужащих. Об этом 6 июля сообщило Минобороны РФ.

«Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В ближайшее время они будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее, 20 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чувствительной тему обмена пленными. По его словам, такая работа должна вестись в тишине.

11 июня в Москву прибыл самолет с возвращенными из плена россиянами. Как уточнила корреспондент «Известий» Алиса Паршакова, многие мужчины находятся в тяжелом состоянии, поэтому сразу с трапа их забрали машины скорой помощи и доставили в госпиталь.

В Минобороны тогда сообщили, что Россия смогла вернуть 94 служащих с украинской территории. Бойцам предстояло пройти лечение и реабилитацию. Военные признались, что очень соскучились по дому.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских националистов.