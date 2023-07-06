Гладков сообщил о срабатывании ПВО над Белгородом

Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. Об этом 6 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение крыши в одном частном домовладении», — написал он в Telegram.

На месте работают оперативные и аварийные службы, проводится подворовой обход.

Накануне, 5 июля, также сообщалось о срабатывании системы ПВО над Белгородом и Белгородским районом.

4 июня Гладков заявил, что на ремонт инфраструктуры в Белгородской области потребуется более 20 млрд рублей. Отмечается, что 5 млрд потребуется на восстановление жилья, 10 млрд — на восстановление предприятий, более 5 млрд — на восстановление учреждений социальной сферы.

Ранее, 3 июля, «Известия» показывали кадры восстановления Шебекино в Белгородской области. На них видно, как рабочие занимаются ремонтом кровель и фасадов поврежденных зданий. В то же время специалисты проводят уборку территорий.

25 июня в связи с улучшением оперативной обстановки были открыты въезды в город Шебекино и село Новая Таволжанка. Гладков отмечал, что в Шебекинском округе продолжаются восстановительные работы, их планируют завершить к 1 августа.

Восстанавливать город понадобилось после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один из них произошел 26 мая. Тогда в результате обстрела в Шебекинском городском округе был ранен мужчина. Различные повреждения были зафиксированы на шести автомобилях. Кроме того, были разбиты дорожное полотно и светофор, есть повреждение уличного газопровода.

Удары по приграничным российским регионам стали реакцией Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.