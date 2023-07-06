Реклама
Прямой эфир
Мир
Небензя раскритиковал приглашение Украины на заседание СБ ООН по иранской сделке
Мир
На Украине призвали переименовать суды с русскими и советскими названиями
Общество
Член банды Басаева получил 13,5 года колонии за нападение на военных в 2000 году
Происшествия
Гладков сообщил о срабатывании ПВО над Белгородом
Мир
Небензя назвал комичными «доказательства» применения иранских дронов на Украине
Мир
Глава МИД Венгрии заявил об ультиматуме Киеву по поставками вооружения
Мир
Балицкий сообщил об усилении безопасности отработанного топлива на ЗАЭС
Общество
Больные менингитом сотрудники OZON находятся в удовлетворительном состоянии
Общество
Следователи начали проверку после гибели двух работников Ozon на Урале
Мир
Канцелярия Эрдогана подтвердила встречу турецкого лидера с Зеленским
Общество
В Домодедово открыли новый сегмент международного терминала
Мир
Небензя назвал поставку США кассетных боеприпасов Украине очередным шагом к эскалации

Гладков сообщил о срабатывании ПВО над Белгородом

0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. Об этом 6 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение крыши в одном частном домовладении», — написал он в Telegram.

На месте работают оперативные и аварийные службы, проводится подворовой обход.

«Обо всех посторонних тут же сообщаем — время-то непростое»
Как Белгородская область живет после террористической атаки ВФУ — в спецрепортаже «Известий»

Накануне, 5 июля, также сообщалось о срабатывании системы ПВО над Белгородом и Белгородским районом.

4 июня Гладков заявил, что на ремонт инфраструктуры в Белгородской области потребуется более 20 млрд рублей. Отмечается, что 5 млрд потребуется на восстановление жилья, 10 млрд — на восстановление предприятий, более 5 млрд — на восстановление учреждений социальной сферы.

Ранее, 3 июля, «Известия» показывали кадры восстановления Шебекино в Белгородской области. На них видно, как рабочие занимаются ремонтом кровель и фасадов поврежденных зданий. В то же время специалисты проводят уборку территорий.

25 июня в связи с улучшением оперативной обстановки были открыты въезды в город Шебекино и село Новая Таволжанка. Гладков отмечал, что в Шебекинском округе продолжаются восстановительные работы, их планируют завершить к 1 августа.

Восстанавливать город понадобилось после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один из них произошел 26 мая. Тогда в результате обстрела в Шебекинском городском округе был ранен мужчина. Различные повреждения были зафиксированы на шести автомобилях. Кроме того, были разбиты дорожное полотно и светофор, есть повреждение уличного газопровода.

Удары по приграничным российским регионам стали реакцией Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023