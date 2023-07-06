На Украине призвали переименовать суды с русскими и советскими названиями

Петиция с просьбой переименовать суды с советскими и русскими названиями появилась в четверг, 6 июля, на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

«Так, на сегодняшний день на Украине существует по меньшей мере 94 суда, название которых связано с советской и российской идеологией», — говорится в петиции.

Автор обращения призвал Зеленского начать консультации с Высшим советом правосудия и внести в Верховную раду соответствующий законопроект.

Пока петиция собрала 141 голос из 25 тыс. необходимых.

28 июня нацкомиссия Украины по стандартам государственного языка порекомендовала переименовать город Бровары, поскольку название якобы не соответствует лексическим нормам украинского языка. По мнению украинских специалистов, правильнее было бы называть город Бровари, заменив окончание.

18 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил о «дерусификации» ряда объектов в украинской столице. Так, новые названия получил ряд станций метро. «Площадь Льва Толстого» и «Проспект Правды» переименовали в «Площадь украинских героев» и «Варшавскую». Станция «Дружба народов» получила название «Зверинецкая».

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых хоть как-то связаны с СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.