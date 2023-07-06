Семилетний ребенок пропал во время купания в Новосибирске

Следственный комитет проводит проверку по факту исчезновения семилетнего мальчика во время купания в Новосибирске. Предполагается, что ребенок утонул.

Инцидент произошел днем 6 июля в Первомайском районе. По предварительным данным, двое детей решили искупаться без присмотра взрослых. Во время плавания один из мальчиков внезапно исчез под водой. Об этом сообщает Сиб.фм.

Проводится поисковая операция.

В Ленинградской области 13-летний мальчик утонул в карьере на территории СНТ. К моменту прибытия медиков друзья достали подростка из воды, он не дышал. Медики предпринимали попытки реанимировать несовершеннолетнего в течение 40 минут. Спасти мальчика не удалось.