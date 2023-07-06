Старинное семейное захоронение обнаружили в Рязанской области

Старинное семейное захоронение обнаружили во время проведения земляных работ в Скопине (Рязанская область). На месте работают представители краеведческого музея.

По данным РИА «7 новостей», работы проводились на Красной площади. До 1930-х годов на этой территории находилась церковь Параскевы Пятницы. По предварительным данным, захоронение относится к концу XVIII — началу XIX века. Специалисты обнаружили останки женщины в возрасте до 30 лет и мужчины около 60 лет.

«Здесь также найдены фрагменты разновременной керамики, кованые гвозди преимущественно XIX века, но попадаются и XVIII века. Тип найденного гроба — долбанка, то есть гроб, выдолбленный из ствола дерева. Крышка у него вставная, с защелкивающимися боковинами», — цитирует 62INFO.ru сотрудника Волжской археологической экспедиции Владимира Дедова.

В конце мая рабочие обнаружили массовое захоронение во время забора грунта в Оренбургской области. Исследования показали, что захоронению не меньше 50 лет.