Жару до +36 градусов спрогнозировали в Татарстане

Синоптики прогнозируют жару в ближайшие дни на территории Татарстана. Температура воздуха повысится до +36 градусов на востоке республики.

С 7 по 9 июля ожидается +29…+35 градусов в дневное время, по ночам температура составит +17…+22 градуса. Осадки в этот период маловероятны. 10 июля к западу Татарстана приблизится атмосферный фронт, который принесет дожди с грозами. Дневная температура составит +28…+33 градуса, на востоке до +36 градусов. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

11 июля в регионе ожидаются грозы с дождями. Температура воздуха практически не изменится.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области спрогнозировали повышение пожарной опасности в связи с жарой. Температура воздуха в регионе достигнет +34 градусов.