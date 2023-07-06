Мужчина утонул во время рыбалки в Пензенской области
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 31-летнего мужчины на реке Усть-Уза в Пензенской области. Местный житель утонул.
Инцидент произошел 5 июля в Шемышейском районе. Житель областного центра приехал ради рыбалки и решил искупаться. В результате 31-летний мужчина утонул, пишет ИА «Пенза-пресс».
О происшествии в правоохранительные органы сообщил знакомый утонувшего мужчины. Тело погибшего из воды 6 июля извлекли спасатели. Для установления точной причины смерти следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.
В Омской области 15-летний мальчик утонул во время купания в котловане. Подросток находился у водоема с другом и его мамой, он пытался переплыть на другой берег. Следователи отметили, что купание в водоеме запрещено.