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Во всем мире отмечают День поцелуя

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Во всем мире сегодня отмечают День поцелуя. Праздник появился в Великобритании больше века назад. По одной из версий, придумал World Kissing Day дантист. Стоматолог считал, что если люди будут больше целоваться, то начнут лучше следить за гигиеной полости рта, передает телеканал «Известия». Сегодня поцелуи в большинстве стран стали культурной нормой. Ученые доказали, что люди, которые любят целоваться, живут дольше. Медики отмечают, что при поцелуе в организме вырабатываются «гормоны счастья»: окситоцин, эндорфин, дофамин и серотонин.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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