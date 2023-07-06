Появились кадры возвращения 45 российских военных из украинского плена. Видео в четверг, 6 июля, опубликовало Минобороны РФ.

На кадрах видно, как военнослужащих ведут переодеваться в чистую одежду. Также солдаты поблагодарили министра обороны Сергея Шойгу за возвращение в Россию.

О возвращении российских военных с подконтрольной Киеву территории в результате переговоров оборонное ведомство сообщило ранее в этот день. Уточняется, что солдат доставят в медицинские учреждения министерства для прохождения реабилитации и лечения.

До этого, 20 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что тема обмена пленными с украинской стороной — сложная работа и должна вестись в тишине.

11 июня Россия вернула 94 военных с подконтрольной Киеву территории. Военнослужащие признались, что очень соскучились по дому.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.