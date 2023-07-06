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Россия и Китай договорились укреплять взаимодействие в борьбе с ЧС

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Фото: МЧС РФ
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Россия и Китай подписали протокол по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Заседание двусторонней комиссии состоялось 6 июля в Пекине. Председательствовали глава МЧС РФ Александр Куренков и министр по реагированию на чрезвычайные ситуации КНР Ван Сянси.

Стороны условились укреплять взаимодействие по ряду направлений, таких как подготовка пожарных и спасательных формирований, авиация и авиационно-спасательные технологии, приграничное сотрудничество и развитие информационного взаимодействия, обмен опытом, передовыми практиками и технологиями.

Также делегации России и Китая утвердили план совместных мероприятий министерств по чрезвычайным ситуациям на 2023–2025 годы и договорились провести следующее заседание комиссии в 2025 году.

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Также ходе визита в Китай Куренков ознакомился с работой пожарно-спасательной службы страны. В институте пожарно-спасательной службы коллеги из КНР представили стоящие на вооружении беспилотники и поделились наработками по их применению в спасательных операциях.

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