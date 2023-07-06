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Глава МИД Венгрии заявил об ультиматуме Киеву по поставками вооружения

Сийярто: Венгрия будет голосовать против поставок оружия Украине из-за ситуации с банком OTP
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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До тех пор, пока венгерский банк ОТP включен в список украинских санкций, Будапешт будет выступать против поставок Киеву вооружения. Об этом заявил во вторник, 5 июля, глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Мы по-прежнему требуем от украинских органов, чтобы они сняли с OTP эту характеристику, убрали ОТР из этого списка. И пока этого не произойдет, мы не согласимся на выплаты членам ЕС для поставок оружия Украине», — сказал он в ходе пресс-конференции в Будапеште с главой российского минздрава Михаилом Мурашко.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия всегда оставалась в стороне при голосовании о поставках вооружения Киеву, однако всегда считала, что такие действия продлят конфликт. Но теперь, по его словам, Будапешт выступает против, пока банк OTP находится в санкционном списке Украины.

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В конце мая Сийярто отметил, что Сербия и Венгрия подвергаются нападкам на международной арене на фоне своего стремления к миру на Украине и нежелания способствовать эскалации конфликта на территории этого государства.

В том месяце в правительстве Венгрии сообщили «Известиям», что Будапешт не одобрит выделение Киеву €500 млн из Европейского фонда мира до тех пор, пока Киев не вычеркнет банк OTP из черного списка.

В начале мая Украина внесла венгерский OTP Bank Group в черный список, поскольку банк продолжает работать на территории России. Украина уже обращалась к руководству банковской группы с требованием покинуть рынок РФ, а гендиректор OTP Bank Group в апреле заявлял о давлении с украинской стороны на руководство группы.

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