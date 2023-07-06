Недетский лепет: игра-головоломка GYLT доступна на всех платформах

Приключенческая головоломка GYLT («Гилт») от создателей Deadlight 6 июня стала мультиплатформенной. Испанская студия-разработчик Tequila Works выпустила стелс-хоррор еще в 2019 году, но игра была эксклюзивом для платформы Google Stadia. Однако теперь, после закрытия сервиса, насладиться тайтлом смогут пользователи всех платформ и консолей. В GYLT события происходят в старом шахтерском городке. Игра затрагивает важные темы буллинга и издевательств, которые переживают многие дети и подростки в школьные годы. Главная героиня Салли встречается с визуальной интерпретацией этих проблем лицом к лицу, преодолевая их. Сюжет, геймплей, системные требования и другие подробности релиза — в материале «Известий».

Мрачный городок

В GYLT пользователь играет за девочку с именем Салли, живущую в изолированном городе Бетелвуд. Большая часть его жителей работает на горных фабриках, дорога к которым лежит через канатную дорогу. Однажды все население потрясла история исчезновения Эмили Кауфман — двоюродной сестры главной героини. Салли намеревается отыскать ее, но оказывается в противоположной версии своего города, которая наполнена монстрами. Этот лор может напомнить игрокам мультфильм «Каролина в Стране Кошмаров». Пользователям предстоит не только спасти Эмили, но и избежать ужасов, встречающихся ей на пути. От каждого действия игрока будет зависеть финал, всего создатели предусмотрели несколько интересных концовок. В процессе прохождения главная героиня сражается со своими главными страхами и с каждым новым достижением становится сильнее.

Кадр из игры GYLT Фото: Tequila Works

В основном игроки исследуют территорию школы, наполненную разнообразными монстрами. В соответствии с требованиями жанра стелс, пользователям приходится избегать столкновений с монстрами при помощи отведенных для этого команд. В пути нужно собирать респираторы, восстанавливающие шкалу здоровья, батарейки для фонарика, а также книги и изображения, открывающие новые перипетии сюжета. Например, первая книга открывает новое ответвление сюжета, повествующее о маленькой девочке, которая переживает из-за первого дня в школе нового города. Она так переживает, что даже не может произнести свое имя перед классом, окруженная их пристальным вниманием. В среднем прохождение игры занимает от пяти до восьми часов. Хотя геймплей довольно сжат, игра порадует деталями и заданиями даже искушенных фанатов приключенческих головоломок.

Монстры Бетелвуда

Игровая механика в GYLT проста и предлагает игрокам инструменты для преодоления трудностей на раннем этапе. GYLT выделяется тем, что позволяет пользователю либо скрытно уклоняться от монстров, либо сражаться с ними лицом к лицу. Фонарик, необходимый для освещения пути Салли в жутком мире монстров можно также использовать для их отвлечения, они будут следовать за ним, словно кошка за лазерной указкой — это позволит прокрасться незамеченным. Индикаторы обнаружения усиливают и без того непрекращающееся состояние тревожности. В игре несколько типов монстров, которые различаются между собой силой и потенциальным уроном. Для победы над каждым из типов монстров игроку предстоит использовать индивидуальные тактические подходы. Пользователи могут подкрадываться к врагам и совершать мгновенные стелс-схватки, а также участвовать в боях с сильнейшими боссами. Монстры в GYLT скорее смешные и мультяшные, чем жуткие и внушающие леденящий душу страх. Поэтому для многих пользователей классификация игры как хоррора многим показалась не совсем объективной.

Кадр из игры GYLT Фото: Tequila Works

Tequila Works умеют делать запоминающиеся игры и «GYLT» не стала исключением. Визуальные эффекты и интересный сюжет делают тайтл достойным внимания широкой аудитории. И повторный релиз даст проекту вторую жизнь. Пользователи, которые ознакомились с приключенческой головоломкой еще на Google Stadia оставляют свои восторженные отзывы. Так, пользователь Reddit с ником jonnyhatesyou пишет: «Я абсолютно влюблен в эту игру, местами реально страшно. Пока играл, вновь почувствовал себя ребенком».

Головоломки

По-настоящему интересной игру делают головоломки, интегрированные в геймплей . Различные замки, ключи, схемы добавляют не только увлекательности приключенческому хоррору, но и позволяют отдохнуть в перерывах между сражениями с монстрами. Большая часть головоломок и загадок интуитивно понятные, поэтому их разгадка не занимает более 15 минут.

Tequila Works, как и во всех своих проектах уделили достаточно внимания деталям окружающей среды, многие геймеры отмечают также приятное звуковое сопровождение. Все вокруг побуждает пользователя к взаимодействию с элементами построения игрового мира: от надписей на стенах до едва заметных звуковых сигналов и безликих манекенов.

Кадр из игры GYLT Фото: Tequila Works

Системные требования

В приключенческом тайтле доступен русский интерфейс и субтитры, озвучка отсутствует. Игра доступна на платформах: PC, Play Station 4/5, Xbox X/S/One.

Для загрузки GYLT на портативный компьютер потребуется не менее 6 Гб свободной памяти, а также:

— ОС: Windows 10 64-bit;

— Процессор: i5-3570K или AMD Ryzen 5 2500X;

— Оперативная память: 8 Гб;

— Видеокарта: AMD Radeon R9 Fury Series или GTX 1060.

«От создателей»

Для Tequila Works GYLT не является дебютным проектом в жанре приключенческих головоломок, впервые студия попробовала себя в этой нише в 2017 году с выпуском Rime. В ней игроки управляли мальчиком, который искал своего отца на заброшенном острове. В процессе странствий мальчик находит себе компаньона в виде лисицы, а также несколько раз видит таинственного человека в плаще, но догнать его не получается.

Прототип Rime назывался Echoes of Siren и представлял собой стратегическую игру по выживанию в открытом мире, в итоге, по мере разработки, игровой процесс был переработан в приключенческую головоломку. Само прохождение воплощает пять стадий принятия смерти. Позже Microsoft решила отказаться от финансирования проекта. В конечном счете права на игру приобрела Sony для выпуска на PlayStation 4.

Кадр из игры GYLT Фото: Tequila Works

Неудавшийся эксперимент

Сервис облачных игр Google Stadia просуществовал почти три года и прекратил свое существование в начале 2023 года. Облачный формат игр без консолей и прочих специальных приспособлений может быть востребован, но на данный момент только в теории. На практике Google не удалось довести до идеала свою задумку. Платформа не могла привлечь ни новую аудиторию, ни новых разработчиков для запуска эксклюзивных проектов. Кроме того, подписка Stadia давала пользователям доступ всего к 50 играм, в то время как PlayStation Plus Premium или Xbox Game Pass открывали для игрока не менее 400 наименований.