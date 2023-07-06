Назван лидер по числу клиентов услуг Telecom API и 8-800 среди мобильных операторов в России

МТС стала лидером среди мобильных операторов по числу клиентов услуг Telecom API и 8-800, показало исследование Telecom Daily. Доля МТС в структуре рынка коммуникационных сервисов составила 34%, говорится в сообщении компании.



Вторую строчку занял «Ростелеком» с долей в 30%, на третьем месте — «Мегафон» и «Билайн» (по 15%), на четвертой позиции — Tele2 c 6%.



В рейтинге операторов по количеству клиентов Telecom API (открытое API для предоставления таких коммуникационных услуг, как ВАТС, IVR, Callback, CallTracking, голосовые боты и чат-боты, омниканальные сервисы) МТС также стала лидером с долей в 53%. Второе место занял «Ростелеком» (18%), третье — «Мегафон» (14%). За ними следуют «Билайн» и Tele2 (11% и 4% соответственно).



Наиболее популярным сервисом среди компаний-участников исследования стал федеральный номер 8-800, им пользовались 57% респондентов. По услуге «8-800» рейтинг выглядит так: МТС — 32%, «Ростелеком» — 30%, «Мегафон» — 18%, «Билайн» и Tele2 (13% и 7%)



По словам вице-президента по корпоративному и новому бизнесу МТС Олега Алдошина, благодаря приобретению компании МТТ группа сегодня владеет крупнейшей платформой для Telecom API, «пройдя путь от хостинговой АТС до омниканальной коммуникационной платформы и голосовых роботов». «Данные исследования подтверждают, что мы двигаемся в верном направлении, чтобы стать лучшим поставщиком цифровых коммуникационных решений на рынке B2B», — добавил Алдошин.



В опросе приняли участие представители различных отраслей бизнеса: торговля и ритейл — 27%, IT и телекоммуникации — 11%, строительство и недвижимость — 11%, транспорт и логистика — 11%, производство — 8%, финансы и страхование — 6%. Выяснилось, что основные поставщики коммуникационных сервисов — телекоммуникационные компании (операторы связи), реже — IT-компании и Интернет-компании, разработавшие собственное решение.