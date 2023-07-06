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Источник назвал целью удара по академии во Львове западную технику и боевиков

Источник «РИА Новости»: целью удара по академии во Львове была западная техника и боевики
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Фото: commons.wikimedia.org
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ВС РФ нанесли удар по парковой зоне академии во Львове, где находилась бронетехника западного производства, в том числе с большой вероятностью британские танки Challenger. Об этом 6 июля сообщил источник «РИА Новости» в Минобороны России.

Собеседник агентства отметил, что в результате удара также были поражены казармы, где размещалось около 800 украинских военных и наемников из западных учебных центров.

По словам источника агентства, все назначенные объекты поражены, а стратегическим резервам противника был нанесен существенный урон.

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Ранее 6 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) были сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины. Помимо этого, в оборонном ведомстве рассказали о ликвидации 15 украинских беспилотников. В министерстве добавили, что ВС РФ уничтожили на запорожском и южнодонецком направлениях до 165 украинских боевиков, бронетранспортер (БТР) Stryker, РСЗО «Град», самоходную артиллерийскую установку Cezar и «Гвоздика».

До этого, 5 июля, стало известно, что в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское, Григоровка ДНР, Кузьмино и Червонопоповка ЛНР Россия нанесла поражение живой силе и технике 21-й, 42-й, 63-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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