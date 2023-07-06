Следователи начали проверку после гибели двух работников Ozon на Урале

Следователи начали проверку по факту смерти двух сотрудников распределительного центра Ozon, зараженных менингококковой инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Свердловской области в четверг, 6 июля.

«По указанию исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова территориальными следственными органами СК России организовано проведение процессуальных проверок по каждому из двух указанных случаев», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в ходе проверки будут выявлены все обстоятельства возникшей ситуации, точные причины смерти двух граждан, а также иные необходимые данные с целью дачи ситуации объективной правовой оценки.

Ситуация с возникновением менингококковой инфекции среди сотрудников Ozon находится на контроле региональных органов здравоохранения и Роспотребнадзора.

О первых случаях менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра Ozon, расположенного на территории логопарка «Кольцовский», сообщили 5 июля в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. Всего было зарегистрировано семь случаев заражения.

Днем в четверг, 6 июля, стало известно о смерти одного из сотрудников Ozon. Позднее в пресс-службе регионального министерства здравоохранения «Известиям» подтвердили второй летальный случай.

Сейчас проводятся необходимые исследования для определения точной причины смерти. Также ранее были определены границы очагов по местам проживания и работы инфицированных и установлены контактные лица.