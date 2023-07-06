Видео. Патрушев сообщил об увеличении площади лесных пожаров на юге РФ в 2023

Видео. Патрушев сообщил об увеличении площади лесных пожаров на юге РФ в 2023

2023-07-06 17:17:51

2023-07-06 17:17:51

2023-07-06 17:17:51

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