Мальчик вернулся к матери в Россию с территории Украины

Ребенок, живший с бабушкой на территории Украины, вернулся к матери в Россию. Воссоединение семьи состоялось 6 июля на границе Белгородской области и Украины. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Возвращения ребенка добивались с осени 2022 года. Совместно с Москальковой над этим трудились работники МИД России, пограничной службы, компетентных органов и омбудсмен Украины. Специалисты пытались вернуть мальчика, который жил с бабушкой в украинской Хмельницкой области и не мог приехать к маме на родину.

Первым препятствием для воссоединения было отсутствие данных о ребенке, по версии украинской стороны, в базах правоохранительных органов и социальных служб Украины. Однако после были получены сведения о месте нахождения мальчика и контакты проживающей с ним бабушки.

Далее из-за сложностей с оформлением документов мать не могла выехать за сыном. Ее информировали об этапах работы сотрудники аппарата Москальковой.

В июне этого года Москалькова смогла договориться с украинской стороной об организации возвращения мальчика. В результате представитель омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца вместе с бабушкой проводили ребенка.

Мама мальчика вместе с представителями Москальковой, в свою очередь, выехала накануне на поезде из Москвы в Белгородскую область. После встречи мать и сын вернутся домой в Московскую область.

Ранее, 24 марта, в Россию вернулись дочери двух россиян, арестованных на Украине по обвинению в шпионаже. Девочки возвращались через Молдавию и Армению. Вместе с ними приехал их кот Семен.