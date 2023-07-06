Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия и Китай договорились укреплять взаимодействие в борьбе с ЧС
Общество
Сальдо заявил об отсутствии существования Каховского водохранилища из-за ЧП на ГЭС
Общество
Член банды Басаева получил 13,5 года колонии за нападение на военных в 2000 году
Происшествия
ВСУ нанесли удар «Градами» по Петровскому району Донецка
Туризм
Первые безвизовые тургруппы между РФ и КНР запустят в конце июля
Мир
Глава МИД Венгрии заявил об ультиматуме Киеву по поставками вооружения
Происшествия
В Кировской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку
Общество
Больные менингитом сотрудники OZON находятся в удовлетворительном состоянии
Общество
Следователи начали проверку после гибели двух работников Ozon на Урале
Мир
Канцелярия Эрдогана подтвердила встречу турецкого лидера с Зеленским
Мир
СБУ вновь заподозрила блогера Шария в госизмене
Мир
Небензя назвал поставку США кассетных боеприпасов Украине очередным шагом к эскалации

Мальчик вернулся к матери в Россию с территории Украины

0
Фото: t.me/ombudsmanrf
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ребенок, живший с бабушкой на территории Украины, вернулся к матери в Россию. Воссоединение семьи состоялось 6 июля на границе Белгородской области и Украины. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Возвращения ребенка добивались с осени 2022 года. Совместно с Москальковой над этим трудились работники МИД России, пограничной службы, компетентных органов и омбудсмен Украины. Специалисты пытались вернуть мальчика, который жил с бабушкой в украинской Хмельницкой области и не мог приехать к маме на родину.

Первым препятствием для воссоединения было отсутствие данных о ребенке, по версии украинской стороны, в базах правоохранительных органов и социальных служб Украины. Однако после были получены сведения о месте нахождения мальчика и контакты проживающей с ним бабушки.

Далее из-за сложностей с оформлением документов мать не могла выехать за сыном. Ее информировали об этапах работы сотрудники аппарата Москальковой.

В июне этого года Москалькова смогла договориться с украинской стороной об организации возвращения мальчика. В результате представитель омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца вместе с бабушкой проводили ребенка.

Мама мальчика вместе с представителями Москальковой, в свою очередь, выехала накануне на поезде из Москвы в Белгородскую область. После встречи мать и сын вернутся домой в Московскую область.

Спонсор проказы: зачем ВСУ героизируют маньяков среди российских детей
Эксперт-деструктолог уравнял массовых убийц в школах с серийниками

Ранее, 24 марта, в Россию вернулись дочери двух россиян, арестованных на Украине по обвинению в шпионаже. Девочки возвращались через Молдавию и Армению. Вместе с ними приехал их кот Семен.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023