Три музыканта погибли в ДТП в Подмосковье

В автокатастрофе в Московской области погибли музыканты Мария Калмыкова, Кирилл Терентьев и Кирилл Полдник. Об этом 6 июля сообщил ТАСС.

«Авария случилась около 5 часов утра 5 июля на 97-м км трассы «Крым». Легковой автомобиль, в котором находились музыканты, двигался из Москвы в сторону Серпухова. На большой скорости машина врезалась в стелу автозаправочной станции. Они скончались до прибытия к месту происшествия бригады скорой помощи», — рассказал собеседник агентства.

По предварительной информации, водитель автомобиля заснул за рулем.

Друзья артистов объявили сбор средств на их похороны.

Ранее, 7 июня, российский певец Олег Абрамов, выступающий под псевдонимом Radio Tapok, попал в ДТП со смертельным исходом. Авария произошла на Пятницком шоссе у деревни Брехово Московской области. В результате погиб водитель Porsche, на котором ехал артист.