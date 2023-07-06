Экономист дал россиянам совет по валютным сбережениям

Покупать доллары и евро, а также продавать свои валютные сбережения во время резкого ослабления курса рубля не стоит. Такое мнение кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев высказал в четверг, 6 июля.

По словам эксперта, покупать валюту на росте курса можно делать только в том случае, если у человека есть валютные обязательства, и у него нет другой возможности, кроме как заплатить сейчас.

«Если у человека есть валютные сбережения, я бы не спешил с продажей. Курс рубля, несмотря на то что сейчас совершенно другая экономическая реальность, чем была до начала СВО, остается очень волатильным. Год назад доллар стоил 60, сейчас больше 90, здесь возможны любые качели — и в сторону укрепления, и обратно», — сказал экономист в беседе с Lenta.Ru.

Григорьев высказал мнение, что на снижение курса рубля повлияли несколько факторов, среди которых снижение поступлений от экспорта.

«Ситуация должна переломиться, потому что дорогие доллар и евро негативно скажутся на инфляции, вырастет стоимость товаров, которыми мы пользуемся на бытовом плане, в промышленном потреблении», — отметил он.

Эксперт добавил, что укрепление цен на энергоносители и восстановление баланса денежных и товарных потоков также могут повлиять на курс валют.

«У нас активно начал использоваться юань, и спрос со стороны импортеров на юань больше, чем поступает от экспортеров. Если удастся это отрегулировать, это позволит снизить давление на рубль», — заключил он.

Ранее в этот день курс евро впервые с марта достиг уровня в 102 рубля, доллар — 93,85 рубля. По данным сайта Мосбиржи, к 14:25 американская валюта находилась в районе 91,4 рубля, европейская — 99,55.

В тот же день глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал «Известиям», что рубль восстановится ближе к осени. По мнению депутата, импорт достигнет необходимых объемов, что скажется на восстановлении курса. Кроме того, скорее всего, Центробанк (ЦБ) поднимет ключевую ставку, но не сильно, считает он.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Финансового конгресса Банка России 6 июля заявил, что не видит предпосылок для экстремального ослабления рубля до уровней прошлого года и верит в его укрепление, сообщает телеканал «360».

При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что курс рубля ослабляется под влиянием динамики внешней торговли. По ее словам, плавающий курс является благом для экономики, а попытки повлиять на него могут спровоцировать риск девальвации. Она также заявила, что регулятор не видит рисков финансовой стабильности в нынешнем ослаблении рубля.