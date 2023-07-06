С подконтрольной Киеву территории возвращены 45 российских военнослужащих. Об этом в четверг, 6 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 45 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — сообщили в ведомстве.

Военнослужащих доставят в медицинские учреждения Минобороны для реабилитации и лечения.

Ранее, 20 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что обмен пленными с украинской стороной — сложная работа, которая осуществляться в тишине. Предписание украинской стороны при обмене пленными с Россией в первую очередь возвращать боеспособных служащих и офицеров «Азова» пресс-секретарь президента РФ отказался комментировать.

До этого, 11 июня, Россия вернула 94 военных с подконтрольной Киеву территории. Военнослужащие признались, что очень соскучились по дому.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе