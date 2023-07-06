Финляндия ужесточит въезд абитуриентам, бизнесменам, владельцам недвижимости РФ с 10 июля
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- Финляндия ужесточит въезд абитуриентам, бизнесменам, владельцам недвижимости РФ с 10 июля
Финляндия ужесточит въезд российским абитуриентам, бизнесменам, владельцам недвижимости с 10 июля, о чем в четверг, 6 июля, сообщили в МИД страны на своем сайте.
Бизнесменам будет разрешено совершать поездки только в Финляндию, транзит в другие страны через ее территорию будет запрещен. Кроме того, бизнесменам потребуется обосновать необходимость посещения страны и личного ведения дел в республике, уточнило ведомство.
Владельцы недвижимости также должны будут предоставить основания для нахождения в Финляндии, сообщил МИД республики.
Учащимся будет разрешен въезд в страну только в том случае, если при завршении образования они получат академическую степень. Также разрешается обучение по обмену, если оно удовлетворяет данному критерию.
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