Финляндия ужесточит въезд абитуриентам, бизнесменам, владельцам недвижимости РФ с 10 июля

Финляндия ужесточит въезд российским абитуриентам, бизнесменам, владельцам недвижимости с 10 июля, о чем в четверг, 6 июля, сообщили в МИД страны на своем сайте.

Бизнесменам будет разрешено совершать поездки только в Финляндию, транзит в другие страны через ее территорию будет запрещен. Кроме того, бизнесменам потребуется обосновать необходимость посещения страны и личного ведения дел в республике, уточнило ведомство.

Владельцы недвижимости также должны будут предоставить основания для нахождения в Финляндии, сообщил МИД республики.

Учащимся будет разрешен въезд в страну только в том случае, если при завршении образования они получат академическую степень. Также разрешается обучение по обмену, если оно удовлетворяет данному критерию.

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