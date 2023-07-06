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Мишустин заявил о поддержке сферы услуг после введения акцизов на сладкие напитки
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Мишустин заявил о поддержке сферы услуг после введения акцизов на сладкие напитки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Правительство поддержит предприятия сферы услуг после введения акцизов на сахаросодержащие напитки. Об этом 6 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Подготовлены корректировки к законопроекту для сохранения мер государственной помощи в первую очередь для кафе, гостиниц и других организаций именно сферы обслуживания и общепита, которые реализуют сладкие напитки», — сказал он на заседании правительства.

Акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей на 1 л начал действовать с 1 июля. Его введение лишило производителей и продавцов доступа к программам государственной поддержки.

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21 ноября 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит с 1 июля 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки. К ним отнесли безалкогольные напитки, произведенные с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ, содержание которых превышает 5 г на 100 мл. При этом объемная доля этилового спирта в них не должна превышать 1,2%.

В начале ноября «Известиям» в «Союзнапитках» сообщили, что из-за подорожания продукции производители газировки могут столкнуться с падением спроса и, как следствие, перенести свои заводы в другие страны Евразийского экономического союза.

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