Глава МЧС Куренков ознакомился с работой пожарно-спасательной службы Китая

Глава МЧС Александр Куренков в ходе визита в Китай 6 июля ознакомился с работой пожарно-спасательной службы страны.

Российский министр посетил ряд специальных подразделений Китая. В частности, в институте пожарно-спасательной службы коллеги из КНР представили стоящие на вооружении беспилотники и поделились наработками по их применению в спасательных операциях.

Куренков также посетил центр проведения операций по реагированию на землетрясения. Российская делегация ознакомилась с техникой и возможностями китайских коллег при ликвидации последствий сейсмических событий. Кроме того, главе МЧС представили разработки в области моделирования последствий землетрясения и подходы в организации и проведении аварийно-спасательных операций.

В числе прочего китайские спасатели показали навыки работы при разборе завалов и организации связи на месте разрушений. Также они продемонстрировали элементы боевой подготовки.

«Ближайшие два года российско-китайское сотрудничество в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций будет ориентировано на практическую реализацию намеченных мероприятий», — отметил Куренков.

Ранее, 1 июня, в Московской области на площадке международного салона «Комплексная безопасность» представили инновационные разработки для МЧС, в число которых вошли защитные костюмы пожарных, машины и беспилотники. Мероприятие выступило также площадкой для обмена опытом спасателей из разных стран.