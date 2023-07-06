Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в четверг, 6 июля, заявил, что британские танки Challenger 2 на линии фронта в Запорожской области ждет плачевная судьба немецких танков Leopard.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пока не использовали Challenger 2 на линии фронта в регионе, они находятся в резерве.

«Командование ВСУ осознает, что судьба Challenger будет столь плачевна, как у немецких танков Leopard и американской боевой машины Bradley, которые горят и уничтожаются нашими воинами очень качественно, быстро и хорошо», — сказал Рогов «РИА Новости».

Ранее в украинских Telegram-каналах появились видео с сообщениями о том, что на запорожском направлении якобы задействованы Challenger 2. Рогов проинформировал, что видео были идентифицированы как видео с польских, британских и прибалтийских полигонов. Он считает, что украинская пропаганда распространяет такие ролики в попытках поднять морально-боевой дух военных ВСУ.

3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские силы уничтожили 16 танков Leopard украинских националистов. По его словам, это практически 100% танков данного типа, поставленных Киеву Польшей и Португалией.

До этого, 27 июня, президент России Владимир Путин указал, что с начала так называемого контрнаступления ВСУ потеряли 259 танков и 780 бронемашин.

13 июня Путин, комментируя уничтожение российскими силами западной техники, отметил, что Вооруженные силы РФ уничтожили 25–30% военной техники. По словам главы государства, танки Leopard, как и машины Bradley, прекрасно горят.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.