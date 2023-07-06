Врач дала рекомендации по выбору арбузов

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух 6 июля рассказала в беседе с «Газетой.Ru», на что следует обращать внимание при выборе арбузов.

Эксперт отметила, что плоды, представленные на продажу в июне в России, привезены, как правило, из Ирана, Египта, Израиля и других стран. Такие арбузы снимают с грядки раньше естественного созревания, чтобы не повредить их при длительной перевозке. В результате плоды дозревают в пути. Однако в отличие от ранних российских арбузов они не вредят здоровью.

Плоды, выращенные в пределах страны, не всегда безопасны из-за высокой концентрации нитратов, что вызывает отравление. Такие арбузы обычно растут быстрее в результате применения большого количества удобрений при выращивании.

Определить безопасность на вкус или по внешним качествам практически невозможно, подчеркнула врач. Кроме того, даже домашние портативные измерители не могут точно определить уровень нитратов.

«Поэтому важно соблюдать простые правила безопасности и не покупать арбузы в сомнительных точках, например в машинах на обочинах вдоль дорог», — рекомендовала Кашух.

Гастроэнтеролог добавила, что, выбирая арбуз, важно учитывать сезон, регион происхождения ягоды и условия его хранения. Если плод находился на солнце при высокой температуре, он перегревается и портится быстрее, а также теряет вкусовые качества. Таким образом, следует выбирать арбузы, которые находятся в тени.

Помимо этого, ягоды могут подгнивать и плесневеть из-за недостатка вентиляции, когда они лежат на земле.

Врач также перечислила признаки отравления после употребления плода с высоким уровнем нитратов. Среди них: боли в животе, диарея, тошнота и рвота, повышение температуры. В случае их возникновения необходимо вызвать скорую помощь.

Днем ранее врач-диетолог Александра Разаренова предупредила об опасности ранних арбузов, поскольку они могут нанести вред здоровью. Для того чтобы обезопасить себя и купить более-менее полезный арбуз, следует соотносить его размер с весом. Диетолог уточнила, что, если арбуз большой, но легкий, он не успел набрать нужного количества воды и созрел с применением дополнительной химии.