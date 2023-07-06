Житель Донецка подорвался на мине «Лепесток»

Житель Донецка получил ранение после подрыва на мине «Лепесток». Об этом 6 июля сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Дончане продолжают подрываться на противопехотных минах «Лепесток», которые над мирными кварталами нашего города ранее разбросали украинские каратели», — написал он в Telegram.

По его словам, мужчина 1977 года рождения подорвался в Кировском районе на улице Николаевской. Его доставили в Республиканский травматологический центр.

Ранее, 26 июня, в Славяносербском муниципальном округе Луганской Народной Республики (ЛНР) на неизвестном взрывном устройстве подорвались четыре человека. Один из них погиб, еще трое пострадали.

Ранее, 21 июня, в Telegram-канале МВД ЛНР сообщалось, что житель поселка Донецкий, относящегося к городу Кировску, во время уборки на придомовой территории подорвался на взрывном устройстве.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.