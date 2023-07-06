МИД: Россия закроет генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге

Россия отозвала согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге и объявила девять финских дипломатических сотрудников persona non grata. Об этом заявили в российском МИДе в четверг, 6 июля.

«Обсуждаемые сейчас параметры вступления Финляндии в НАТО создают угрозу безопасности Российской Федерации, а поощрение киевского режима <...> и накачивание его западным оружием означает явно враждебные действия против нашей страны», — отмечено в сообщении ведомства.

С 1 октября в связи с ответными мерами на конфронтационные действия финских властей МИД закроет генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге.

Финское министерство 6 июня написало в своем Twitter о вызове временного поверенного в делах РФ. Его уведомили о высылке девяти человек, работающих в посольстве России.

Ранее, 30 июня, глава МИД РФ Сергей Лавров сказал о том, что Москва будет учитывать членство Хельсинки в НАТО, если от финской стороны поступит предложение о нормализации отношений.

4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. В российском внешнеполитическом ведомстве указали на негативные последствия такого шага в отношениях Москвы и Хельсинки. Линия непосредственного соприкосновения альянса с российскими границами увеличилась более чем в два раза.