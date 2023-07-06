Кроссовер Chery Tiggo 4 перестали продавать в России

Китайский производитель Chery перестал продавать в фирменных дилерских центрах кроссоверы Tiggo 4, сообщает 6 июля «Российская газета» со ссылкой на источник в компании.

Всего с августа 2019 года, момента начала продаж Tiggo 4, в России приобрели более 35 тыс. автомобилей этой модели. Теперь место Tiggo 4 занимает более современная версия Tiggo 4 Pro, представленная на российском рынке в сентябре 2022 года.

Актуальная версия кроссовера поставляется с 113-сильным полуторалитровым двигателем в связке с пятиступенчатой механикой или вариатором на выбор. Также в России продается Tiggo 4 Pro с турбированной версией того же мотора, который развивает 147 л.с. Цены на Chery Tiggo 4 Pro начинаются от 1,83 млн рублей.

Ранее, 6 июля, в объективы камер журналистов попал кроссовер Jaecoo J7. Jaecoo ― готовящийся к выходу на российский рынок суббренд китайского производителя Chery. Кадры паркетника J7 сделаны в Москве, неподалеку от одного из неназванных дилерских центров. Переднеприводный кроссовер будет поставляться с 197-сильным турбодвигателем объемом 1,6 л в связке с семиступенчатым роботом.