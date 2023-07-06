Названы основные преимущества цифрового рубля

К основным преимуществам цифрового рубля относится его безопасность, рассказал «Известиям» 6 июля партнер Capital Lab Евгений Шатов.

«В отличие от традиционного безналичного цифровой рубль хранится в Банке России и при банкротстве кредитной организации или отзыве лицензии с этими деньгами ничего не случится. Цифровой кошелек открывает Центробанк (ЦБ), и именно он выполняет все обязательства перед клиентами», — объяснил эксперт.

Еще одним преимуществом он назвал возможность оплатить такой валютой все товары и услуги, в том числе в офлайн-магазинах. Также можно обменять цифровой рубль на обычный, и с его помощью проводить любые банковские операции.

«Курс у цифровых и фиатных рублей будет одинаковым. Конвертация одного вида рубля в другой не составит труда, как и пополнение кошелька», — уточнил Шатов.

Кроме того, среди плюсов его использования эксперт отметил более низкие комиссии (они будут ограничены регулятором).

«Цифровой рубль позволить ускорить проведение операций, так как платежи по блокчейну производятся гораздо быстрее, чем по традиционной системе. Это особенно важно для бизнеса», — подчеркнул он.

Как напомнил Шатов, храниться цифровые рубли будут в электронном кошельке на платформе ЦБ, доступ к нему россияне получат по цифровой подписи.

«Кошелек будет доступен также из мобильного приложения банка, в котором у пользователя есть счет, — устанавливать отдельные программы не требуется. То есть платежи и переводы в цифровых рублях будут обрабатывать коммерческие банки, однако ответственным за эти деньги всё равно будет ЦБ», — отметил эксперт.

Ранее в этот день глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил «Известиям», что ожидает принятия законопроектов о цифровом рубле уже в июле.

При этом первый заместитель председателя ЦБ России Ольга Скоробогатова в интервью Forbes рассказала, что россияне смогут платить цифровыми рублями уже к 2025–2027 годам, и отметила, что внедрение такой валюты — это длительный процесс.

Цифровой рубль — это третья форма российской нацвалюты наравне с наличными и безналичными деньгами. Его эмитент — Центробанк.