Зарезавшей директора хинкальной в Мытищах назначили 6,5 года колонии

Мытищинский городской суд приговорил к 6,5 года колонии общего режима женщину, зарезавшую директора хинкальной «Тбилисо». Об этом 6 июля сообщило Главное следственное управление СК России по Московской области.

36-летняя гражданка иностранного государства признана виновной в убийстве, согласно ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По данным следствия, трагедия произошла 4 января на кухне хинкальной. Между женщиной и 50-летним мужчиной произошел конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений.

«В ходе конфликта женщина нанесла потерпевшему ножевые ранения, в результате которых он скончался на месте происшествия», — сообщило ведомство в Telegram.

В январе сообщалось, что женщина напала с ножом на коллегу в хинкальной «Тбилисо» в Мытищах. Сначала мужчина ударил свою оппонентку, после чего она бросилась на него с оружием. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи.