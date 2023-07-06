Экономист допустила дальнейший рост курса евро

Генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко прокомментировала в четверг, 6 июля, рост евро выше 100 рублей в ходе торгов на Мосбирже.

«Сейчас [евро] торгуется на отметке в 101 рубль. Доллар уже выше 93 рублей. Теперь евро может легко достигнуть 110 рублей, это вопрос времени», — сказала аналитик в беседе с RT.

Проценко отметила, что для финансово-банковской системы России угрозы нет.

Ранее в этот день курс евро впервые с марта достиг уровня в 102 рубля, доллар — 93,85 рубля. По данным сайта Мосбиржи, к 14:25 американская валюта находилась в районе 91,4 рубля, европейская — 99,55.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал «Известиям», что рубль восстановится ближе к осени. По мнению депутата, импорт достигнет необходимых объемов, что скажется на восстановлении курса. Кроме того, скорее всего, Центробанк (ЦБ) поднимет ключевую ставку, но не сильно, считает он.

Аксаков объяснил, что в летние периоды всегда повышенный спрос на валюту, в том числе за счет выезжающих за рубеж, что влияет на курс рубля. Однако ближе к осени стоит ждать укрепления российской нацвалюты.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Финансового конгресса Банка России 6 июля заявил, что не видит предпосылок для экстремального ослабления рубля до уровней прошлого года и верит в его укрепление, передает НСН.

При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что курс рубля ослабляется под влиянием динамики внешней торговли. По ее словам, плавающий курс является благом для экономики, а попытки повлиять на него могут спровоцировать риск девальвации. Она также заявила, что регулятор не видит рисков финансовой стабильности в нынешнем ослаблении рубля.