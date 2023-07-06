«Известия» показали уничтожение бронетехники ВСУ на херсонском направлении

«Известия» в четверг, 6 июля, показали кадры уничтожения разведчиками Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ бронетехники и артиллерии украинской армии на херсонском направлении.

На кадрах видно, как военные нацеливаются на объекты и наносят по ним удары.

Ранее в этот день командир подразделения группировки войск ВС РФ «Днепр» сообщил, что военные уничтожают упреждающими ударами технику украинских войск на херсонском направлении, тем самым срывая планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать позиции российской армии.

5 июля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель», а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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