Пострадавший при обстреле Белгородской области умер в машине скорой помощи

Пострадавший при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Новопетровка Валуйского округа Белгородской области скончался от полученных ранений, написал 6 июля губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.



Мужчина умер в машине скорой помощи.



«Самые искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Гладков.

Ранее, 5 июля, сообщалось, что в Белгородской области российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала дважды за сутки: над Белгородом и Белгородским районом, под удар также попали Борисовский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский районы и Шебекинский городской округ.

«Известия» показали видео последствий обстрела Валуйки со стороны ВСУ. По словам местной жительницы, на дом которой пришелся основной удар, люди остались живы благодаря тому, что находились в другой его части.



Удары по приграничным российским регионам стали реакцией Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.