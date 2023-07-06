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Пострадавший при обстреле Белгородской области умер в машине скорой помощи

Гладков: умер пострадавший при обстреле ВСУ села в Белгородской области
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Фото: ТАСС/Евгений Силантьев
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Пострадавший при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Новопетровка Валуйского округа Белгородской области скончался от полученных ранений, написал 6 июля губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Мужчина умер в машине скорой помощи.

«Самые искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Гладков.

Вопрос без опасности: Путин призвал оперативно помогать пострадавшим от обстрелов
И попросил не затягивать с восстановительными работами на территории приграничных регионов

Ранее, 5 июля, сообщалось, что в Белгородской области российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала дважды за сутки: над Белгородом и Белгородским районом, под удар также попали Борисовский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский районы и Шебекинский городской округ.

«Известия» показали видео последствий обстрела Валуйки со стороны ВСУ. По словам местной жительницы, на дом которой пришелся основной удар, люди остались живы благодаря тому, что находились в другой его части.


Удары по приграничным российским регионам стали реакцией Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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