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GAC планирует представить кроссовер GS8 в России до конца июля

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Фото: GAC
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Китайский производитель GAC Motor планирует до конца текущего месяца представить на российском рынке кроссовер GS8 второго поколения. Об этом 6 июля сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на инсайдеров.

По словам инсайсдеров, в Россию уже доставили масштабную партию GAC GS8. Автомобили поставляются с 252-сильным двухлитровым турбодвигателем в паре с восьмиступенчатым гидротрансформатором производства Aisin. Средний расход топлива равен 9,2 л на 100 км в смешанном цикле. Максимальная скорость новинки ― 200 км/ч.

Габариты кроссовера: длина ― 4980 мм, ширина ― 1950 мм, высота ― 1780 мм, а длина колесной базы составляет 2920 мм. GS8 представлен в Китае как в шестиместной, так и в семиместной версиях.

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Ранее, 5 июля, стало известно, что компактный кроссовер Auchan X5 PLUS поступил в салоны дилеров Changan 5 июля в Китае. Цена на новинку начинается от 80,9 тыс. юаней (ровно 1 млн рублей).

По словам экспертов, Auchan X5 PLUS позиционируется как конкурент Hyundai Tucson и Nissan X-Trail. Автомобиль оснащен 188-сильным полуторалитровым турбодвигателем в связке с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя «мокрыми» сцеплениями.

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