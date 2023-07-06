Мужчина избил и задушил проводом пенсионерку под Омском

Житель села под Омском избил и задушил проводом 88-летнюю женщину. Об этом в четверг, 6 июля, сообщил источник «Известий».

4 июля медработник пришла к одинокой женщине и обнаружила закрытую на навесной замок, но незапертую входную дверь, а также раскиданные вещи из шкафа внутри комнаты. Тело жертвы находилось в сидячем положении. Пенсионерка была уже два дня как мертва. Затем медсестра обратилась в полицию.

«На голове были заметны кровоподтеки, присутствовали следы крови на волосах и одежде, вокруг шеи был намотан шнур от провода», — уточнил собеседник.

Полиция задержала по подозрению в преступлении 61-летнего местного жителя. Задержанный ранее был судим, в том числе за кражи, незаконное проникновение в жилище, угрозы убийством и разбой. По данным следствия, после убийства пожилой женщины мужчина ничего не украл.

По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Ранее, 2 февраля, в Брянской области трое мужчин жестоко убили пенсионерку из-за 15 тыс. рублей. Как сообщило СУ СК по региону, преступление было совершено в апреле прошлого года. Двое злоумышленников проникли к женщине в дом, пока третий ждал в машине. Пенсионерке нанесли множественные удары в область головы и туловища, от полученных телесных повреждений она скончалась на месте.