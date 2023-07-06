Финляндия одобрила бессрочное сохранение ограничений на въезд граждан РФ

Правительство Финляндии одобрило бессрочное сохранение ограничений на въезд в страну граждан России и выдачу им виз. Об этом говорится в опубликованном 6 июля решении кабмина.

«Правительство принимает принципиальное решение о руководящих принципах сохранения ограничений на въезд граждан Российской Федерации в целях обеспечения международных отношений Финляндии», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что правительство приняло такое решение с целью создать условия для приостановления несущественных поездок россиян в Финляндию и транзитных перевозок через страну в другие государства Шенгенской зоны, а также ограничить выдачи виз в России.

Ранее, 27 июня, президент республики Саули Ниинистё и комитет по внешней политике и политике безопасности Госсовета Финляндии на заседании рассмотрели ограничения на въезд россиян в страну и в Шенгенскую зону через Финляндию и приняли решение «сохранить ограничения на несущественные поездки и ужесточить их во избежание злоупотреблений».

6 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в России будут учитывать намерение Финляндии вновь ужесточить правила въезда для граждан РФ при планировании своей дальнейшей политической повестки.

Власти Финляндии в сентябре 2022 года приняли решение о закрытии въезда гражданам России с туристическими визами, в том числе и с шенгенскими. Также россиянам запрещен транзит через территорию Финляндии. 12 сентября того же года прекратило действие соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и ЕС.

Визовые ограничения и закрытия границ для россиян стали продолжением санкционной политики Запада на фоне проводимой РФ с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.