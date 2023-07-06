Работавший в Москве дипломат Харрис займет пост посла Британии в Киеве

Работавший в Москве кадровый дипломат Мартин Харрис сменит Мелинду Симмонс на посту британского посла в Киеве, говорится в сообщении на сайте МИДа Великобритании 6 июля.

Харрис вступит в должность в сентябре текущего года.

«Я рад вернуться на Украину, чтобы возглавить жизненно важную работу нашего посольства», — приводятся в сообщении слова дипломата.

С 2003 по 2008 год был генеральным консулом и замглавы британского посольства в Киеве. В Москве Харрис занимал должность заместителя главы дипмиссии с 2014 по 2017 год.

Симмонс была послом Великобритании на Украине с 2019 года.