Работавший в Москве дипломат Харрис займет пост посла Британии в Киеве
Работавший в Москве кадровый дипломат Мартин Харрис сменит Мелинду Симмонс на посту британского посла в Киеве, говорится в сообщении на сайте МИДа Великобритании 6 июля.
Харрис вступит в должность в сентябре текущего года.
«Я рад вернуться на Украину, чтобы возглавить жизненно важную работу нашего посольства», — приводятся в сообщении слова дипломата.
С 2003 по 2008 год был генеральным консулом и замглавы британского посольства в Киеве. В Москве Харрис занимал должность заместителя главы дипмиссии с 2014 по 2017 год.
Симмонс была послом Великобритании на Украине с 2019 года.