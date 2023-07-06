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В Екатеринбурге умерли двое из семи заразившихся менингококковой инфекцией

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В Екатеринбурге умерли двое из семи сотрудников распределительного центра OZON, которые заразились менингококковой инфекцией. Об этом в четверг, 6 июля, сообщили в минздраве региона «Известиям».

В настоящее время проводятся необходимые исследования для определения причины смерти, сообщили в ведомстве.

Организация привила от менингококковой инфекции уже более 60 сотрудников. В пресс-службе интернет-магазина сообщили «Известиям» о введении масочного режима. Там рассказали также, что при входе в помещение сотрудникам измеряют температуру и проводят регулярные медицинские осмотры.

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5 июля в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что на территории логопарка «Кольцовский» в Екатеринбурге было зарегистрировано семь случаев менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра Ozon.

Роспотребнадзор подчеркнул, что для людей, которые получили посылки из Ozon, риска заражения менингококковой инфекцией нет. На поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время, добавили в ведомстве.

Менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание, его первым признаком является острый назофарингит, или воспаление носоглотки. Оно протекает с последующим развитием менингококцемии и гнойного менингита.

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