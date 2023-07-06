Карантин по птичьему гриппу введут в Мурманской области

Карантин по птичьему гриппу будет введен на территории Мурманской области. Эпизоотический очаг обнаружен на береговой линии Баренцева моря.

По данным ИА «Би-порт», массовая гибель чаек зарегистрирована в районе Ура-Губы. Очагом заболевания признали береговую линию губы Ура и устья реки Ура. В радиусе 5 км будут выставлены круглосуточные посты. Территорию запрещено посещать гражданам и домашним животным.

Карантин затронет подсобные хозяйства, которые занимаются домашней птицей. Фермерам предстоит перевести птиц на закрытое содержание. Кроме того, аграриям необходимо соблюдать ветеринарные правила содержания поголовья.

С 5 июля карантин по птичьему гриппу также ввели в Сыктывкаре Республики Коми. Очаг заболевания выявлен на территории сельского поселения «Зеленец».