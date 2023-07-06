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Патрушев заявил об усилении военных угроз для России со стороны НАТО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Военные угрозы для России со стороны НАТО усиливаются, заявил 6 июля секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании в Краснодаре по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Южного федерального округа.

«Наращивание военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, активизация разведывательной деятельности, наличие тактического ядерного оружия в Европе усиливают военные угрозы для России», — отметил Патрушев.

Он добавил, что прошедшие в июне учения войск Североатлантического альянса Air Defender 2023 под эгидой Германии, на которых отрабатывались планы переброски сил и средств вдоль восточного фланга, лишь подтвердили агрессивную сущность НАТО.

Патрушев также заявил о недальновидности Запада в развязывании гибридной войны против России.

«Запад, развязав против России гибридную войну, явно не оценил трезво ситуацию и ее перспективы», — высказался секретарь Совбеза РФ.

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Учения Североатлантического альянса Air Defender проходили в Германии с 12 по 23 июня. В мероприятиях были задействованы 250 самолетов и 10 тыс. военнослужащих из 25 государств.

В июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала военные учения НАТО Air Defender. Она заявила, что любые попытки создать угрозу суверенитету и территориальной целостности России не останутся без последствий. По ее словам, США и их союзники разрабатывают оперативные планы по ведению боевых действий с сопоставимым противником, при этом понятно, кто имеется в данном случае в виду.

Еще в апреле доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве России Леонид Крутаков в беседе с «Известиями» отмечал, что предстоящие учения нужны для демонстрации Европе того, под чьим началом и контролем она находится.

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