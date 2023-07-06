В Японии грузовик влетел на территорию школы и сбил трех детей

В Японии в префектуре Мияги небольшой грузовой автомобиль влетел на территорию начальной школы, сбив нескольких детей. Об этом в четверг, 6 июля, сообщил телеканал NHK.

Около 15:30 (09:30 мск) администрация начальной школы Вакаянаги вызвала экстренные службы сообщив им, что «автомобиль въехал на территорию и был сбит ребенок». Службы тут же выехали на место происшествия.

По данным издания, в инциденте пострадало три ребенка, всем им была оказана медицинская помощь. Сопровождавший их в больницу учитель сообщил, что все дети были в сознании.

Полиция задержала водителя грузовика по подозрению в покушении на убийство. Ведомство выясняет детали случившегося и допрашивает подозреваемого.

Ранее, 29 июня, в Санкт-Петербурге водитель автомобиля Kia сбил ребенка на самокате во дворе дома. Виновник аварии оказался многократным нарушителем ПДД. Ребенка госпитализировали с травмами средней тяжести.