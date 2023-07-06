Новый сорт вишни вывели в Орловской области

Новый сорт вишни вывели специалисты Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур (ФГБНУ ВНИИСПК). Об этом организация сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 6 июля.

«В этом году во ВНИИСПК провели первую помологическую комиссию. Элитный сеянец вишни выделяется в ГСИ (государственные сортоиспытания. — Ред.). Новый сорт вишни. Очень вкусный и красивый», — сказано в сообщении.

Как отмечает InfoOrel.ru, остальные характеристики растения будут известны позже. При выделении нового сорта учитывается не только вкус и внешний вид плодов, но и морозостойкость, урожайность, устойчивость к болезням. Особенно важен для вишен последний параметр, так как именно они сильно пострадали в последние годы из-за распространения болезней.