Лукашенко допустил участие в саммите ООН в Нью-Йорке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил участие в Саммите по целям устойчивого развития ООН в Нью-Йорке. Об этом он заявил 6 июля.

«Пока не отменяю это мероприятие. Пока. Будет известно задолго до того как. Посоветуемся со старшим братом. Если он не поедет, ну чего мне без него туда ехать», — приводит его слова агентство БелТА.

Саммит по целям устойчивого развития ООН пройдет 18–19 сентября. В 2015 году страны в составе ООН приняли повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит 17 целей, которые направлены на устранение нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение всеобщего благополучия.

Ранее, 12 мая, Лукашенко получил от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша приглашение принять участие в мероприятии. Лукашенко направил генсеку ООН ответное письмо, в котором поблагодарил его за предложение, подтвердил участие Белоруссии в саммите и заверил, что Минск поможет его подготовить.