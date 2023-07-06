Депутат ЕП заподозрил Киев в получении предназначенных Будапешту средств ЕС

«Брюссельская бюрократия» могла стать причиной того, что предназначенные Венгрии средства Евросоюза были выделены Украине. Соответствующее заявление член Европарламента от Венгрии Иштван Уйхели направил в Еврокомиссию.

«В последние несколько дней политики в правительстве Венгрии и глава делегации венгерской правящей партии в Европарламенте заявили, что, предположительно, средства Фонда восстановления и устойчивости (RRF), выделенные Венгрии, и средства ЕС из стандартной Многолетней программы финансового развития (MFF) на 2021–2027 годы для нашей страны пока недоступны, потому что «брюссельская бюрократия» отдает их Украине», — цитирует Lenta.Ru текст документа.

В связи с этим депутат обратился к комиссии с вопросом относительно выделяемой Киеву финансовой помощи и возможной ее связи с недополученными Будапештом средствами.

«Может ли Еврокомиссия подтвердить, что истинной причиной задержки платежей RRF и MFF Венгрии на сегодняшний день является то, что средства ЕС, предназначенные нашей стране, были предоставлены Украине?» — задался вопросом Уйхели.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт всегда воздерживался при голосовании о поставках оружия Украине, но пока крупнейший венгерский банк OTP включен Киевом в список «международных спонсоров войны», будет голосовать против, передает RT.

По его словам, речь идет не только о €500 млн, которые правительство Венгрии уже заблокировало, но и о будущих предложениях по помощи Украине.

По мнению главы МИДа, причины, по которым банк был включен в список, «смехотворны». Он заявил, что Будапешт следит за тем, чтобы участие банка в российском финансовом секторе не превышало 0,1%.

В конце мая Сийярто отметил, что Сербия и Венгрия подвергаются нападкам на международной арене на фоне своего стремления к миру на Украине и нежелания способствовать эскалации конфликта на территории этого государства.