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В «Сбере» рассказали о применении искусственного интеллекта в бизнес-процессах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Доля бизнес-процессов «Сбера», в которых применяется искусственный интеллект (ИИ), составляет 75%, сообщил первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин.

«Мы хорошо продвинулись во внедрении искусственного интеллекта в нашем финансовом бизнесе. За последний год доля бизнес-процессов «Сбера», где применяется ИИ, увеличилась в «Сбере» на 10 процентных пунктов», — сказал Ведяхин в рамках Финансового конгресса Банка России.

В пресс-службе «Сбера» добавили, что, например, в части кредитования корпоративных клиентов банк начал активно применять ИИ с 2018 года и постепенно увеличивал долю сделок, которые рассматриваются с его помощью.

В апреле президент Сбербанка Герман Греф заявлял, что открыты «большие возможности» для применения ИИ в различных отраслях экономики России, в том числе в медицине, экологии, образовании. «Наши проекты в этих сферах уже реализуются более чем в десяти регионах России. Мы видим, что использование искусственного интеллекта может принести 1−2 процентных пункта к экономическому росту в нашей стране», — отметил он.

В прошлом году стало известно, что «Сбер» совместно с российскими ведущими вузами создает сеть центров искусственного интеллекта в регионах. Как отметил тогда помощник президента РФ Максим Орешкин, сейчас важно перейти от единичных примеров использования ИИ к полномасштабному внедрению в экономике и социальной сфере. По его словам, для этого есть всё необходимое, в том числе высококвалифицированные кадры и технологические решения.

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