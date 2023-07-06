Историческое здание бывшего завода «Кристалл» в Калуге отреставрируют

Под Калугой сохранят здание бывшего завода «Кристалл», которое является памятником архитектуры. На территории бывшего завода появится жилищная застройка. О масштабном проекте главе Калужской области Владиславу Шапше рассказали представители компании «ПремиумСтрой», которая выкупила территорию.

Работы по реставрации должны начать следующей весной. В этом районе планируется построить порядка 30-35 тыс. кв. м жилья. Губернатор назвал проект долгожданным для города и обещал помощь региональных властей при его реализации, пишет газета «Весть».

О том, что территорию бывшего завода выкупили калужские предприниматели, стало известно в мае. Обсуждения по поводу «Кристалла» продолжались не один год. За это время здание обветшало. Внутри уничтожили своды Монье и напольную метлахскую плитку второго этажа. Также весной обрушилась крыша из-за того, что часть несущих конструкций спилили на металл, а оставшаяся часть каркаса не справилась с нагрузкой.