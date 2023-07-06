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Лукашенко рассказал о планах на президентские выборы в Белоруссии в 2025 году

Президент РБ Лукашенко: я пока еще о президентских выборах даже не задумывался
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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пока не планировал участие в президентских выборах в республике в 2025 году. Такое заявление он сделал в четверг, 6 июля, на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ.

«Я пока еще о президентских выборах даже не задумывался. Честно. И не планировал. Только в плане рассуждений: а что будет после меня? Только в этом ключе. А так я абсолютно ничего не планировал», — цитирует его слова агентство Белта.

Он сообщил, что не интересуется президентскими выборами в России, которые состоятся в 2024 году. Президент РФ Владимир Путин пока не сообщал Лукашенко о своих планах участвовать в выборах, уточнил белорусский лидер.

«Да меня это (выборы в РФ. — Ред.) и не интересует. Чего я буду человеку в душу лезть. Когда он (Путин. — Ред.) примет решение, он мне скажет об этом. Пока не говорил», — заявил Лукашенко.

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Ранее в рамках встречи с журналистами Лукашенко заявил, что готов стать посредников между Киевом и Москвой. «Белоруссия, Россия, Украина находятся в одной лодке, на одном корабле», — завил он и подтвредил готовность принять на себя эту роль.

Однако Белорусский президент предположил, что Киев будет готов сесть за стол переговоров только после контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также отметил, что на Украине ведется конфликт между президентом страны Владимиром Зеленским и верхушкой военных.

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